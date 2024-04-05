Виконавиця MamaRika (справжнє ім'я – Настя Кочетова) завжди відверта та щира зі своїми шанувальниками. Сьогодні, 5 квітня, у неї відбулась прем'єра, в якій зірка чесно розповіла про особисте життя.
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MamaRika і Сергій Середа на межі розлучення
MamaRika та її чоловік Сергій Середа зараз переживають кризу у стосунках. Схоже, про розлучення наразі не йдеться, однак ці часи дуже складні для їхнього подружжя.
На межі розриву… Народ, ми завжди чесні із вами й не хочемо нічого приховувати. Будь-які відносини в якийсь момент вичерпують себе – це доросле життя. Наша сім'я проживає надскладні часи, і так, як зараз, нас не хитало ніколи!
– зізналась співачка.
Виконавиця поділилася, що кожен етап свого життя викарбовує у своїх піснях. На жаль, її новий трек "Хтось йде" – не про пережитий досвід, а те, що відбувається просто зараз. У кліпі показані реальні сварки пари.
"Весь наш біль і всі конфлікти вилились у цю роботу. Впевнена, вона відгукнеться в серцях багатьох, бо такі кризи проживає безліч сімей, безліч пар. Дуже важко триматися в таких умовах, в яких ми живемо. Хтось страждає мовчки, хтось намагається врятувати ситуацію", – зауважила MamaRika.
Артистка додала, що вона та Сергій не опускають рук. Вони роблять усе для того, щоб зберегти сім'ю. Пісня та кліп випущені для того, щоб підтримати інші пари, які перебувають у схожій ситуації.
MamaRika – "Хтось йде": дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки MamaRika і Сергія Середи
- Співачка та гуморист зустрічалися близько 5 років. Перше їхнє побачення відбулося у 2014 році в Одесі. Тоді вони зрозуміли, що створені одне для одного. Вже у 2018 році пара заручилась.
- Зірка постійно переносила дату весілля – через важку кризу у відносинах та невідкладні обставини. Їм вдалося подолати непростий період. MamaRika та Сергій Середа зіграли весілля у березні 2020 року, таємно від усіх в Таїланді.
- MamaRika та Сергій Середа у 2021 році стали батьками вперше. У них народився син Давід. Пара завжди відкрита перед шанувальниками й чесно говорить про сварки і кризи.