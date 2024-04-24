Співачка раніше наголошувала, що хоча вона і не приховує свого хлопця, але з обережністю ставиться до розкриття його особистості. Однак, схоже, що таємниця, яка огортала її стосунки, тепер розгадана.

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Де і з ким заскочили alyona alyona

Виконавицю з бойфрендом помітили в місті Долина, що в Івано-Франківській області, в торговому центрі "Епіцентр".

З розмови вдалося почути, що вони їдуть додому на знайомство з його мамою. Артистка була трохи схвильована. Його батьки живуть десь в області, ніби у Вигоді (не вдалося точно розчути),

– розповіли інсайдери.

Зазначимо, що хлопець з відео дуже схожий на діджея VovKING, якому раніше приписували роман з Альоною.

alyona alyona з новим хлопцем: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя співачки

Уперше реперка розкрила подробиці нових стосунків у День святого Валентина. Тоді вона висловила подяку хлопцю за те, що він допомагає їй вчитися любити себе. Також знаменитість зізнавалася, що коханий допоміг їй кинути палити, не вживати м'ясо та розкрив жіночність.

Згодом з'ясувалося, що бойфрендом виконавиці може бути відомий діджей і продюсер VovKING, який з 2010 року підкорює музичну індустрію.

Він випускав свої треки на відомих лейблах та виступав на сценах численних фестивалів. Зокрема, у 2021 році VovKING презентував альбом "Використовуй нас" у співпраці з O.Torvald та DJ Tapolsky.

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