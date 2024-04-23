Нещодавно MamaRika повідомила про серйозні проблеми у шлюбі. Однак, її чоловік вже поділився першими кроками порятунку їхнього кохання.
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Як Середа і MamaRika долають кризу у шлюбі
Сергій зізнався, що подружжя усіма силами намагається подолати кризу в стосунках. Так, пара рятує шлюб за допомогою щирих і відвертих розмов наодинці.
Ми вкладаємо Давіда, щоб нам ніхто не заважав, і починаємо дуже відверто розмовляти. Не побоюючись того, що когось можемо образити,
– поділився Середа.
До того ж Середа приголомшив, що вони планували розійтися в день прем'єри нової пісні MamaRika. Однак, пара вирішила цього не робити, а натомість використати шанс і подолати усі труднощі в стосунках.
Три місяці тому була складніша ситуація. У день релізу ми вже просто розходимося, але наступного дня якось усе пішло. Я взагалі за те, що якщо є найменший шанс, то потрібно ним скористатися. Треба спробувати довести до кінця,
– зазначив Сергій.
Сергій Середа про порятунок стосунків: дивіться відео онлайн
Криза в стосунках Середи і MamaRika
- Співачка поділилася з шанувальниками тим, що переживає кризу у стосунках з коміком такого масштабу, якого не було за всі дев'ять років.
- Водночас артистка дебютувала з піснею "Хтось йде", через яку передала свої емоції щодо проблем у шлюбі.
- Пізніше артистка пояснила, що тривалий час вона з чоловіком була дуже зосереджена на рутині й так, вони втомилися одне від одного.
- 13 квітня MamaRika святкувала день народження. З цієї нагоди її публічно привітав Сергій Середа і зазначив, що їхня пара все подолає.