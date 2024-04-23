Нещодавно MamaRika повідомила про серйозні проблеми у шлюбі. Однак, її чоловік вже поділився першими кроками порятунку їхнього кохання.

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Як Середа і MamaRika долають кризу у шлюбі

Сергій зізнався, що подружжя усіма силами намагається подолати кризу в стосунках. Так, пара рятує шлюб за допомогою щирих і відвертих розмов наодинці.

Ми вкладаємо Давіда, щоб нам ніхто не заважав, і починаємо дуже відверто розмовляти. Не побоюючись того, що когось можемо образити,

– поділився Середа.

До того ж Середа приголомшив, що вони планували розійтися в день прем'єри нової пісні MamaRika. Однак, пара вирішила цього не робити, а натомість використати шанс і подолати усі труднощі в стосунках.

Три місяці тому була складніша ситуація. У день релізу ми вже просто розходимося, але наступного дня якось усе пішло. Я взагалі за те, що якщо є найменший шанс, то потрібно ним скористатися. Треба спробувати довести до кінця,

– зазначив Сергій.

Сергій Середа про порятунок стосунків: дивіться відео онлайн

Криза в стосунках Середи і MamaRika