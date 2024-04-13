Сергій Середа переконаний, що їм з коханою вдасться подолати всі труднощі. До того ж він наголосив, що досі любить Анастасію та пишається нею.

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Як Сергій Середа привітав MamaRika

Гуморист поширив миле відео подружжя і написав зворушливе привітання.

Люблю тебе, пишаюсь тобою, твої мрії неодмінно здійсняться, тому що ти дуже сильна! Хоча для мене ти завжди будеш моєю маленькою дівчинкою. Ти найкраща мама для нашого сина і дружина з якою мені неймовірно пощастило! Все інше скажу тобі особисто,

– зазначив шоумен.

Сергій додав, що попри кризу у стосунках, він вірить, що їхня сім'я зможе все подолати.

Що відомо про проблему у стосунках співачки та гумориста

Нещодавно Анастасія розповіла, що її дев'ятирічні стосунки з Сергієм переживають велику кризу. Подружжя на межі розриву.

Скіпали це все на потім. Робота, діти, кіпіш. І ти постійно не знаходиш час на те, щоб сприйняти серйозно, обговорити і щось із цим зробити. У нас повна дупа зараз. У нас криза такого масштабу, якого не було за всі дев'ять років, що ми разом,

– розповідала виконавиця.

Свої емоції артистка вирішила висловити у новому треці "Хтось прийде".