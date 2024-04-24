Артистка, яка наразі долає кризу у шлюбі з чоловіком, виклала пікантне фото з результатом операції. До того ж вона дотепно підписала цей кадр.
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MamaRika поділилася результатом мамопластики
У своїх соцмережах співачка опублікувала чорно-білу світлину. На ній можна побачити ванну кімнату та артистку, яка постала топлес. Так, MamaRika поділилася результатом мамопластики з шанувальниками.
До того ж жінка дотепно підписала кадр. Вона попросила прихильників подивитися на інші її світлини.
Знаю, на що ви дивитесь. Але краще гляньте наступні сторіз,
– з гумором написала співачка.
MamaRika зробила мамопластику / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
Що відомо про кризу в шлюбі MamaRika
- Артистка зізналася прихильникам, що переживає кризу у стосунках з чоловіком такого масштабу, якого не було за всі дев'ять років.
- Водночас співачка дебютувала з треком "Хтось йде", через який передала свої емоції щодо проблем у шлюбі.
- Пізніше жінка пояснила, що тривалий час з Сергієм Середою була зосереджена на рутині й так, вони втомилися одне від одного.
- 13 квітня MamaRika святкувала день народження. З цієї нагоди її публічно привітав чоловік і зазначив, що їхня пара все подолає.
- Також нещодавно Сергій Середа розповів, як пара вирішує проблеми у стосунках. Він зізнався, що подружжя рятує шлюб за допомогою щирих і відвертих розмов наодинці.