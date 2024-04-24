Артистка, которая сейчас преодолевает кризис в браке с мужем, выложила пикантное фото с результатом операции. К тому же она остроумно подписала эту фотографию.

К слову Ради него она переехала из Киева: alyona alyona неожиданно заметили с новым бойфрендом

MamaRika поделилась результатом маммопластики

В своих соцсетях певица опубликовала черно-белую фотографию. На ней можно увидеть ванную комнату и артистку, которая предстала топлес. Так, MamaRika поделилась результатом маммопластики с поклонниками.

К тому же женщина остроумно подписала кадр. Она попросила поклонников посмотреть на другие ее фотографии.

Знаю, на что вы смотрите. Но лучше посмотрите следующие сториз,
– с юмором написала певица.

MamaRika сделала маммопластику
MamaRika сделала маммопластику / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы

Что известно о кризисе в браке MamaRika

  • Артистка призналась поклонникам, что переживает кризис в отношениях с мужем такого масштаба, которого не было за все девять лет.
  • В то же время певица дебютировала с треком "Кто-то идет", через который передала свои эмоции относительно проблем в браке.
  • Позже женщина объяснила, что долгое время с Сергеем Середой была сосредоточена на рутине и так, они устали друг от друга.
  • 13 апреля MamaRika праздновала день рождения. По этому случаю ее публично поздравил муж и отметил, что их пара все преодолеет.
  • Также недавно Сергей Середа рассказал, как пара решает проблемы в отношениях. Он признался, что супруги спасают брак с помощью искренних и откровенных разговоров наедине.