Артистка, которая сейчас преодолевает кризис в браке с мужем, выложила пикантное фото с результатом операции. К тому же она остроумно подписала эту фотографию.

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MamaRika поделилась результатом маммопластики

В своих соцсетях певица опубликовала черно-белую фотографию. На ней можно увидеть ванную комнату и артистку, которая предстала топлес. Так, MamaRika поделилась результатом маммопластики с поклонниками.

К тому же женщина остроумно подписала кадр. Она попросила поклонников посмотреть на другие ее фотографии.

Знаю, на что вы смотрите. Но лучше посмотрите следующие сториз,

– с юмором написала певица.



MamaRika сделала маммопластику / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы

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