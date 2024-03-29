Став челенджем у тіктоці: Макс Барських запрем'єрив новий трек і кліп, що вражає простотою

Співак Макс Барських потішив шанувальників новим треком. Це особлива пісня, яку артист випустив лише завдяки своїм шанувальникам.

2 тижні тому Макс Барських запропонував шанувальникам своєрідну угоду. Якщо вони знімуть у тіктоці та інстаграмі 10 тисяч відео під уривок його пісні, то він випустить повну версією. Співак сумнівався, чи справді цей трек має потенціал, чи варто відкласти його на полицю.

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Макс Барських випустив новий трек

Челендж, який оголосив Макс Барських, тривав 2 тижні. Фани таки відзняли понад 10 тисяч роликів, тому артистові належало дотриматися угоди й самому. Тому він презентував і пісню, і кліп під назвою "В твоїх очах".

Одного разу між щільним концертним графіком мені вдалося знайти один день, аби провести його біля моря. Саме там я намацав необхідну емоцію для майбутньої пісні та кліпу. Я відчув статичне щастя, коли, не полишаючи берега, прожив день, мандруючи теплими спогадами під романтичну музичну історію,

– поділився Макс Барських.



Макс Барських / Фото з інстаграму Макса Барських

Співак розповів, що поділився фото з цього дня з Аланом Бадоєвим. Продюсера й режисера вразили ці світлини. А саме спокій та простота, що закарбувались на обличчі Барських.

"Ми вирішили оживити ці фото в один кадр, довжиною в пісню. Для мене велике задоволення працювати з Максом в рамках тривалого формату дії. Так я можу створити максимально об’ємний портрет артиста. Час просто тече навколо нього, але він бачить лише свою історію", – прокоментував нову роботу Алан Бадоєв.

Пісня "В твоїх очах" стане однією з перших нових треків співака, яку слухачі почують в рамках всеукраїнського туру "Зорепад. На біс".

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