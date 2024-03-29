Як розповідає сам Дантес, його нова пісня про невідворотність майбутнього та усвідомлення "бути тут і зараз". А ідея треку з'явилася з його усвідомленням нескінченної молодості, власної енергії та життя.

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Як з'явилася ідея треку

Співак пояснює – цей трек не про високі матерії, а про щоденну рутину. Про те, що треба "нормально харчуватись, зважати на власну менталку, займатись спортом, донатити".

В якийсь момент я зрозумів, що абсолютно перестав бути ефективним чи хоча б радіти життю. Вирішив, що це терміново треба міняти. Зараз є запал по-новому проживати життя – корисно, якісно, бо саме зараз варто об'єднуватись навколо себе й один одного,

– каже виконавець.

Команда, яка працювала над релізом, каже, що пісня нестандартна за формою. Початок – у стилі 70-их, другого куплету взагалі не існує, а замість нього звучить треп-біт.

Кадр з кліпу Дантеса / Фото надане пресслужбою

Надихнув Василь Стус

Для Дантеса ще одним джерелом натхнення для треку стало життя українського поета Василя Стуса, який попри постійну боротьбу залишався активним громадським діячем.

Я почав читати вірші Василя Стуса, хоча багато хто з мого оточення стверджував, що вони складні, але мені здались неймовірними. Тому я власне і захотів написати щось на його вірші. Так народилась «Я залишусь молодим,

– додає артист.

Відтак, концепція кліпу закручена навколо дуалізму в особистості артиста, який виражається через протистояння двох внутрішніх "я". Одне з них прагне до досконалості, уникаючи помилок, тоді як друге не боїться ризикувати та переступати межі.

Кадр з нового кліпу Дантеса / Фото надане пресслужбою

Кліп до треку "Я залишусь молодим" зняла українська кліпмейкерка та режисерка Таню Муіньо, лауреатка MTV Video Music Awards. Режисерка відома своєю співпрацею з Гаррі Стайлзом, Семом Смітом, Ленні Кравіцом, Дженніфер Лопес та багатьма іншими.