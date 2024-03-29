Повномасштабне вторгнення змінило життя кожного українця. Утім, на жаль, дехто забуває, що війна триває, навіть якщо ви в сотнях кілометрів від лінії фронту. Про це нагадує і вірусна пісня військового ЗСУ за позивним Скорпіон.

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Історія пісні "За териконами"

Понад пів року тому захисник Михайло Стасула опублікував у мережі щемливий трек "За териконами", який присвятив своєму загиблому побратиму за позивним Барон.

Скорпіон написав текст в одному з окопів поблизу Мар'їнки після того, як втратив свого друга, на ім'я Ростислав Терлецький, котрий загинув 17 листопада 2022 року.

У зворушливій пісні, від якої з'являються мурахи по шкірі, військовий ділиться спогадами, як вони з Ростиславом, сидячи в підвалах Мар'їнки, бачили терикони, які зайняли ворожі війська.

Згодом інкогніто-гурт #МюсліUA поклав текст на музику. Головний меседж синглу – не забувати, що війна не десь там далеко, а набагато ближче.

Прем'єра "За териконами" відбулася в жовтні 2023 року. Зараз кліп нараховує понад 2,5 мільйони переглядів. Відео займає 57 позицію у переліку найпопулярніших відео на YouTube.

"За териконами" також став трендом у тікток

Нещодавно в тікток завірусився виступ Скорпіона і #МюсліUA під час концерту Вечірнього Кварталу. Відео зворушливого номера настільки вразило мережу, що наразі воно знаходиться в трендах не лише тікток, але й YouTube (виступ займає 2 позицію в переліку трендів платформи).

У ролику можна побачити, що юзери в тікток абсолютно не приховують своїх сліз й емоцій від щемливої пісні. Крім того, чимало відеореакцій на виступ було знято саме військовими.

Міша Скорпіон і #МюсліUA – За териконами – дивитися онлайн повний виступ на Вечірньому Кварталі: