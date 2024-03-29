2 недели назад Макс Барских предложил поклонникам своеобразную сделку. Если они снимут в тиктоке и инстаграме 10 тысяч видео под отрывок его песни, то он выпустит полную версию. Певец сомневался, действительно ли этот трек имеет потенциал, или стоит отложить его на полку.

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Макс Барских выпустил новый трек

Челлендж, который объявил Макс Барских, длился 2 недели. Фаны таки отсняли более 10 тысяч роликов, поэтому артисту предстояло соблюсти соглашение и самому. Поэтому он представил и песню, и клип под названием "В твоїх очах".

Однажды между плотным концертным графиком мне удалось найти один день, чтобы провести его у моря. Именно там я нащупал необходимую эмоцию для будущей песни и клипа. Я почувствовал статическое счастье, когда, не покидая берега, прожил день, путешествуя теплыми воспоминаниями под романтическую музыкальную историю,

– поделился Макс Барских.



Макс Барских / Фото из инстаграма Макса Барских

Певец рассказал, что поделился фото с этого дня с Аланом Бадоевым. Продюсера и режиссера поразили эти фотографии. А именно спокойствие и простота, что запечатлелись на лице Барских.

"Мы решили оживить эти фото в один кадр, длиной в песню. Для меня большое удовольствие работать с Максом в рамках длительного формата действия. Так я могу создать максимально объемный портрет артиста. Время просто течет вокруг него, но он видит лишь свою историю", – прокомментировал новую работу Алан Бадоев.

Песня "В твоїх очах" станет одной из первых новых треков певца, которую слушатели услышат в рамках всеукраинского тура "Зорепад. На бис".

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