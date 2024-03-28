Нова пісня гурту "Бумбокс" була записана за два дні роботи у берлінській студії Trixx. На руках у музикантів був лиш один куплет і шматок приспіву. На думку Андрія Хливнюка, це найбільш незвична композиція з його репертуару.
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Нова пісня гурту "Бумбокс"
Пісня "Фіртка" починається з кантрі, а пізніше звучання змінюється потужним блюз-роком. Гітарист гурту поділився, що радий тому, що американський стиль тепер є в музиці "Бумбоксу".
"Фіртка" – пісня без будь-якого підтексту, просто пісня про любов, з янголами, чортами, блюзом і фанком,
– описав хіт Андрій Хливнюк.
Побратим Андрія Хливнюка по підрозділу Патрульної поліції "Софія" виступив композитором та другим гітаристом у створенні треку. Окрім того, йому вдалося зняти кліп на "Фіртку" в проміжках між бойовою роботою і гастролями.
"Неймовірне відчуття – ми ставимо світло, я працюю за камерою, всі навколо сміються… Потім затемнення і ми виписуємо штрафи окупантам", – поділився Стас Гуренко.
Як реагують фани
Шанувальники колективу та слухачі діляться першими враженнями після прослуховування пісні.
- "Це інший вимір. Дорослий, чуттєвий драйв. Наче зустріч через роки. Старий, добрий "Бумбокс". Дякую за Вашу чудову та довгоочікувану роботу";
- "25 років гурт "Бумбокс" просто розриває мою душу навпіл, а потім лікує, її вдихає повітря. Хливнюк чортів геній. Дякую. Люблю безмежно";
- "5 хвилин кайфу! Не тік-токівські хвилинка, не три, а цілих 5 хвилин оргазму для вух. Дякую, що обрали цей формат для гурманів";
- "Чудова зваблива пісня! Голос Андрія – мурахами по шкірі. Хочу миру та на концерт";
- "Дуже потужно, фірмово і влучно! Це любов".
3 квітня гурт "Бумбокс" розпочнуть новий гастрольний тур – "North American Дронотур 2024". Цього дня вони зіграють перший концерт у Ванкувері. Усі кошти йтимуть на закупівлю спорядження і БПЛА для Сил Оборони України.