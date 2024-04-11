Констатація факту, – Лілія Подкопаєва пояснила, чому не засуджує Влада Яму, який втік у США

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва прокоментувала вчинок Влада Ями, який поїхав до США і залишається там. На її думку, танцівник вирішив пливти за течією.

Танцівник Влад Яма вкрай рідко виходить на зв'язок, оскільки його публікації критикують відразу ж після появи. Однак українська гімнастка Лілія Подкопаєва не стала говорити погано про хореографа.

До слова Танці, суддівство на талант-шоу і виїзд до США: як змінився Влад Яма за 30 років кар'єри

Лілія Подкопаєва висловилась про Влада Яму

Спортсменка підкреслила, що Влад Яма зробив свій вибір, тому кожен може зробити висновки щодо цього. Та вона натякнула, що танцівник проявив слабкодухість.

Щодо Влада Ями, то у кожного своя доля. Можна пливти за течією, а можна бути потягом, який тягне всі вагони, у цьому випадку – всю країну. Звичайно, що тут є питання, і кожен робить свої висновки, але засуджувати, знаєте, не можу нікого. Просто констатація факту, що кожен із нас ухвалює рішення, на яке його вистачає,

– зауважила Лілія Подкопаєва.

Що кажуть зірки про Влада Яму

Андрій Бєдняков з іронією ставиться до вчинку танцівника. Він любить пожартувати про Влада Яму та інших втікачів. Востаннє шоумен показав фото з Маямі 12-річної давності й поглузував, що тоді "був Владом Ямою".

Ігор Кондратюк не засуджує хореографа через те, що у нього є сім'я. Але підкреслює, що у військових є повне право називати його негідником.

Ведучий "Танцюють всі" Раду Поклітару був у добрих стосунках з Владом Ямою. Але з часом він перестав з ним спілкуватися й відстежувати новини.