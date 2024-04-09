Ані Лорак була не тільки подругою олімпійської чемпіонки, але й хрещеною її доньки. Та співачці байдуже і на близьких людей, і на країну, де вона зростала.

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Лілія Подкопаєва про Ані Лорак

Лілія Подкопаєва не спілкується з Ані Лорак від початку повномасштабної війни. Для спортсменки втрата подруги – це не настільки велике горе.

Втрата близької людини, подруги – це певного роду трагедія. Але найбільшою трагедією вважаю те, як українка Кароліна Куєк повелась щодо Батьківщини – до країни, де вона народилася і зростала. Зараз вона знайшла для себе нову батьківщину та нове коло спілкування. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наше спілкування припинилося, і мені дуже прикро, що вона зробила саме такий вибір,

– висловилась Подкопаєва.

Гімнастка додала, що не спілкується з дітьми з приводу їхніх хрещених батьків, які обрали Росію. Але підозрює, що вони можуть обговорювати цю тему між собою.

"Кароліна не запитує мене, тому що розуміє – це болюча тема, вона якось делікатно це обходить. Хочу сказати, що і у Вадима хрещений живе в Москві, дуже давно не виходить на зв'язок, ще до повномасштабного вторгнення. Можливо, діти між собою щось обговорювали, але мене вони не запитують", – зауважила Лілія Подкопаєва.



Ані Лорак та Лілія Подкопаєва / Фото з інстаграму спортсменки

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