Ані Лорак була не тільки подругою олімпійської чемпіонки, але й хрещеною її доньки. Та співачці байдуже і на близьких людей, і на країну, де вона зростала.
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Лілія Подкопаєва про Ані Лорак
Лілія Подкопаєва не спілкується з Ані Лорак від початку повномасштабної війни. Для спортсменки втрата подруги – це не настільки велике горе.
Втрата близької людини, подруги – це певного роду трагедія. Але найбільшою трагедією вважаю те, як українка Кароліна Куєк повелась щодо Батьківщини – до країни, де вона народилася і зростала. Зараз вона знайшла для себе нову батьківщину та нове коло спілкування. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наше спілкування припинилося, і мені дуже прикро, що вона зробила саме такий вибір,
– висловилась Подкопаєва.
Гімнастка додала, що не спілкується з дітьми з приводу їхніх хрещених батьків, які обрали Росію. Але підозрює, що вони можуть обговорювати цю тему між собою.
"Кароліна не запитує мене, тому що розуміє – це болюча тема, вона якось делікатно це обходить. Хочу сказати, що і у Вадима хрещений живе в Москві, дуже давно не виходить на зв'язок, ще до повномасштабного вторгнення. Можливо, діти між собою щось обговорювали, але мене вони не запитують", – зауважила Лілія Подкопаєва.
Ані Лорак та Лілія Подкопаєва / Фото з інстаграму спортсменки
Ані Лорак отримує російське громадянство
- Співачка-зрадниця, за даними російських ЗМІ, вирішила позбутися українського громадянства. Цим вона ставить жирну крапку у своїй позиції щодо війни.
- Ймовірно, Ані Лорак подала документи на отримання паспорта у лютому 2024 року. Цю інформацію самостійно вона наразі не підтверджує.
- Кароліна Куєк народилася в Чернівцях та випустила україномовні альбоми, але згодом почала будувати кар'єру в Росії. Її неоднозначні заяви показали її позицію ще у 2014 році, але повномасштабний наступ країни-агресора, геноцид та воєнні злочини російської армії не змінили її думку. Тож вона продовжує спонсорувати ворога і водночас цинічно бажати миру.