Як змінився артист за роки кар'єри, де він перебуває зараз та чи планує повертатися в Україну – розповідає Show 24.

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Влад Яма народився 1982 року в Запоріжжі, у сім'ї педагогів. З дитинства він захопився танцями, виступав у складі різних колективів і розвивався в цьому напрямку.

Влад Яма у дитинстві / Фото з Інстаграму шоумена

Захоплення танцями

Вже з 15-річного віку він викладав хореографію, а згодом гастролював Європою у складі танцювальних колективів.

Вищу освіту Яма здобував у Запорізькому національному університеті, на факультеті фізичного виховання. Згодом переїхав до Києва, де продовжував танцювати. Спершу виступав у київському "Денс-центрі" та виступав в Українській федерації сучасного танцю. На початку 2000-х артист навіть отримував уроки хореографії у Британії.

Повернувшись в Україну, влад Яма працював постановником танців у засновниці шоу-балету "Freedom" Олени Коляденко. Саме вона закріпила за ним сценічний образ "лисого мачо", який не змінювався впродовж років.

"Танці з зірками" і кар'єра шоумена

У 2006 році Яма взяв участь у телевізійному шоу "Танці з зірками", де його партнеркою по виступах була Наталія Могилевська. Участь у шоу відкрила для нього нові можливості.

Яма продовжив свою кар'єру танцюриста під час всеукраїнського туру з Наталею Могилевською у 2007 році та в денс-мюзиклі "Па", де його партнеркою була Шоптенко. У 2008 році, ставши вже відомим танцюристом, Яма вирішив спробувати себе в ролі судді й приєднався до журі танцювального шоу "Танцюють всі!" на каналі "СТБ".

Влад Яма на шоу "Танцюють всі" / Скриншот з випуску

На шоу він зарекомендував себе як дуже вимогливий суддя, та був незмінним упродовж кількох сезонів поспіль. З 2009 року він також став суддею на шоу "Україна має талант".

Влад Яма на шоу "Україна має талант"

Далі творча кар'єра Ями розвивалася у двох напрямках: на телебаченні та у танцях. Він засновував танцювальні клуби у різних містах і водночас з'являвся на різних телепроєктах.

З 2017 року він знову повертається на "Танці з зірками", цього разу вже як член журі. В цей період його образ доповнила борода.

Влад Яма на шоу "Танці з зірками" / Фото з "1+1"

В наступні роки його можна було бачити у суддівському кріслі шоу "Ліга сміху", а також він періодично з'являвся в різних ток-шоу на українських телеканалах.

Влад Яма і повномасштабна війна

З початком повномасштабного вторгнення Влад Яма незаконно виїхав з України й переїхав до США.

За це артист потрапив під хвилю хейту в соцмережах. Втім, він продовжував ділитися у соцмережах світлинами свого буденного життя за кордоном, тоді як українські міста потерпали від російських обстрілів.

І хоча артист часом публікував дописи, де розповідав, як займається благодійністю, критики українців йому уникнути не вдалося.

На запитання, чому Яма не повертається в Україну він і його сім'я відповідали коротко: "Це особиста справа кожного".

Особисте життя

Влад Яма зустрів кохання свого життя, Ліліану, у нічному клубі. Спочатку він вважав її занадто привабливою для себе і не наважився заговорити. Їхні стосунки розвивалися не швидко. Пара зустрічалася 7 років, і лише після того Яма освідчився Ліліані.

У них народився син, якого назвали Ліоном.

Варто зазначити, що сім'я танцівника знаходиться разом із ним у США. Цікаво, що ще до початку війни він зізнавався, що мріє про доньку.