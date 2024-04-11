Танцовщик Влад Яма крайне редко выходит на связь, поскольку его публикации критикуют сразу же после появления. Однако украинская гимнастка Лилия Подкопаева не стала говорить плохо о хореографе.

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Лилия Подкопаева высказалась о Владе Яме

Спортсменка подчеркнула, что Влад Яма сделал свой выбор, поэтому каждый может сделать выводы относительно этого. И она намекнула, что танцовщик проявил слабохарактерность.

Относительно Влада Ямы, то у каждого своя судьба. Можно плыть по течению, а можно быть поездом, который тянет все вагоны, в этом случае – всю страну. Конечно, что здесь есть вопросы, и каждый делает свои выводы, но осуждать, знаете, не могу никого. Просто констатация факта, что каждый из нас принимает решение, на которое его хватает,

– отметила Лилия Подкопаева.

Заметим, ранее олимпийская чемпионка прокомментировала отношения с Ани Лорак, которая была ее близкой подругой и кумой. Подкопаева призналась, что потеря друга – не такая большая трагедия, как поступок украинки относительно своей родной страны.

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