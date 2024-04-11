Танцовщик Влад Яма крайне редко выходит на связь, поскольку его публикации критикуют сразу же после появления. Однако украинская гимнастка Лилия Подкопаева не стала говорить плохо о хореографе.
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Лилия Подкопаева высказалась о Владе Яме
Спортсменка подчеркнула, что Влад Яма сделал свой выбор, поэтому каждый может сделать выводы относительно этого. И она намекнула, что танцовщик проявил слабохарактерность.
Относительно Влада Ямы, то у каждого своя судьба. Можно плыть по течению, а можно быть поездом, который тянет все вагоны, в этом случае – всю страну. Конечно, что здесь есть вопросы, и каждый делает свои выводы, но осуждать, знаете, не могу никого. Просто констатация факта, что каждый из нас принимает решение, на которое его хватает,
– отметила Лилия Подкопаева.
Что говорят звезды о Владе Яме
- Андрей Бедняков с иронией относится к поступку танцовщика. Он любит пошутить о Владе Яме и других беглецах. Последний раз шоумен показал фото из Майами 12-летней давности и посмеялся, что тогда "был Владом Ямой".
- Игорь Кондратюк не осуждает хореографа из-за того, что у него есть семья. Но подчеркивает, что у военных есть полное право называть его негодяем.
- Ведущий "Танцуют все" Раду Поклитару был в хороших отношениях с Владом Ямой. Но со временем он перестал с ним общаться и отслеживать новости.