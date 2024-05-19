На тлі чуток про алкогольну залежність: Lida Lee вперше з'явилася на публіці
Джерело:Богдан Беспалов
Українська співачка Lida Lee вперше з'явилася на публіці на тлі чуток про її алкозалежність. Втім, деякі користувачі помітили певні зміни у поведінці артистки.
Виконавиця неочікувано зникла з інформаційного простору. Однак, нещодавно вона опублікувала допис, де поділилася думками щодо чуток навколо її алкозалежності.
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Lida Lee з'явилася на публіці
Зірковий оглядач Богдан Беспалов повідомив, що 18 травня артистка з'явилася на концерті співака Позитива, який проходив в Одесі. Поява Lida Lee на сцені разом з виконавцем неабияк здивувала публіку. Співаки виконали в дуеті пісню "Дим".
За словами гостей, які перебували на концерті, артистка сильно хвилювалася та під час виступу була в сонцезахисних окулярах.
Lida Lee хвилювалась, плутала слова пісні. Чомусь була в окулярах і намагалась не дивитись в зал. Склалося враження, що вона сама себе соромиться. Не дивлячись на це, глядачі досить тепло зустріли та підтримали співачку,
– розповіли глядачі концерту Беспалову.
Ба більше, тепер користувачі збентежені такою поведінкою співачки. Вони зазначають, що минула впевненість на сцені виконавиці – зникла.
Виступ Lida Lee на концерті Позитива: дивіться відео онлайн
Що відомо про чутки щодо алкозалежності Lida Lee
- У квітні цього року зірковий оглядач Богдан Беспалов оприлюднив інформацію про те, що Lida Lee перебуває в реабілітаційному центрі боротьби з алкогольною залежністю. Він отримав відео з близького кола співачки.
- Згодом Lida Lee відреагувала на чутки і зізналася, що такі новини – це "удар у спину". Втім, вона зазначила, що пізніше розповість про свій стан, але не зараз.
- До того ж через кілька днів мережею поширили відео з виступом співачки в одному з кабаре. Стало зрозуміло, що виконавиця виходить на сцену, попри так звану "залежність".