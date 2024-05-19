На тлі чуток про алкогольну залежність: Lida Lee вперше з'явилася на публіці

Українська співачка Lida Lee вперше з'явилася на публіці на тлі чуток про її алкозалежність. Втім, деякі користувачі помітили певні зміни у поведінці артистки.

Виконавиця неочікувано зникла з інформаційного простору. Однак, нещодавно вона опублікувала допис, де поділилася думками щодо чуток навколо її алкозалежності.

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Lida Lee з'явилася на публіці

Зірковий оглядач Богдан Беспалов повідомив, що 18 травня артистка з'явилася на концерті співака Позитива, який проходив в Одесі. Поява Lida Lee на сцені разом з виконавцем неабияк здивувала публіку. Співаки виконали в дуеті пісню "Дим".

За словами гостей, які перебували на концерті, артистка сильно хвилювалася та під час виступу була в сонцезахисних окулярах.

Lida Lee хвилювалась, плутала слова пісні. Чомусь була в окулярах і намагалась не дивитись в зал. Склалося враження, що вона сама себе соромиться. Не дивлячись на це, глядачі досить тепло зустріли та підтримали співачку,

– розповіли глядачі концерту Беспалову.

Ба більше, тепер користувачі збентежені такою поведінкою співачки. Вони зазначають, що минула впевненість на сцені виконавиці – зникла.

Виступ Lida Lee на концерті Позитива: дивіться відео онлайн

Що відомо про чутки щодо алкозалежності Lida Lee