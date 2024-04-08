Протягом двох місяців співачка нічого не викладає у свій блог. Це викликало хвилю переживань у шанувальників та низку чуток.

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Яку інформацію оприлюднив Беспалов

За словами зіркового оглядача, йому надіслали ексклюзивне відео, на якому артистка Lida Lee перебуває у лікарні, а саме в Реабілітаційному центрі боротьби з алкогольною залежністю.

Це відео надіслали з близького оточення співачки. Як я зрозумів, у них є чат для друзів, де вони спілкуються між собою. І там Ліда розповідала про те, як проходить зараз її лікування,

– зізнався блогер.



Lida Lee лікується від залежності / Скриншот з відео

До того ж Беспалов сподівається скоро побачити нову інформацію від Lida Lee щодо її лікування. Однак, він не впевнений, чи зможе після цього співачка повернутися до сцени.

Вже два місяці, як немає жодних постів, сторіз, нічого на сторінці. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо співачку після лікування, але не факт. Хотілось би більше дізнатися про життя Ліди зараз, що там відбувається, яка історія, бо такий серйозний зрив для творчої людини говорить про те, що були великі проблеми,

– додав Богдан.

Беспалов про алкозалежність Lida Lee: дивіться відео онлайн

Як відреагувала сама Lida Lee

Артистка побачила новину в мережі, яка оприлюднила факт її лікування від залежності. Для дівчини це стало справжнім "ударом у спину" від близьких друзів, оскільки вона такого точно не очікувала. Вона в майбутньому, можливо, поділиться подробицями ситуації, однак не зараз.

"Думаю, зможу колись розповісти. Але не зараз. Я не прощаюсь. Це лиш останній епізод "прірви", – написала співачка в сторіс.



Lida Lee відреагувала на чутки про її залежність / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки



Співачка Lida Lee пообіцяла про все розповісти / Скриншот з інстаграм-сторіс артистки

Що відомо про Lida Lee