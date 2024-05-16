Українська виконавиця Lida Lee (справжнє ім'я – Лідія Скорубська) близько на місяць зникла з інфопростору. 16 травня вона опублікувала короткий допис та інстаграм-сторіз.

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Lida Lee заявила про зраду близьких

У дописі Lida Lee зізналась, що у найбільш вразливий період життя її зрадили близькі люди. Вона написала, що переживала насмішки.

Я повністю втратила себе, коли він сказав, що ти зможеш все сама. Зрада близьких людей, насмішки, перешіптування. У найвразливіший момент вони казали: "Що з неї взяти, вона перероблений матеріал",

– заявила співачка.

В інстаграм-сторіз артистка розповіла, що зараз у неї не найпростіший період життя. У коментарях шанувальники підтримують Lida Lee та закликають її не опускати рук.

"Втома. Бездіяння. Неспроможність діяти – не горю, а згораю. Вирватись з емоційної прірви, здається, неможливо", – додала зірка.

Lida Lee вийшла на зв'язок вперше за місяць / Фото з інстаграму Lida Lee

Які чутки точилися навколо Lida Lee