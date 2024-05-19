Исполнительница неожиданно исчезла из информационного пространства. Однако, недавно она опубликовала пост, где поделилась своими мыслями относительно слухов вокруг ее алкозависимости.

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Lida Lee появилась на публике

Звездный обозреватель Богдан Беспалов сообщил, что 18 мая артистка появилась на концерте певца Позитива, который проходил в Одессе. Появление Lida Lee на сцене вместе с исполнителем изрядно удивило публику. Певцы исполнили в дуэте песню "Дым".

По словам гостей, которые находились на концерте, артистка сильно волновалась и во время выступления была в солнцезащитных очках.

Lida Lee волновалась, путала слова песни. Почему-то была в очках и старалась не смотреть в зал. Сложилось впечатление, что она сама себя стесняется. Несмотря на это, зрители достаточно тепло встретили и поддержали певицу,

– рассказали зрители концерта Беспалову.

Более того, теперь пользователи смущены таким поведением певицы. Они отмечают, что прошлая уверенность на сцене исполнительницы – исчезла.

Выступление Lida Lee на концерте Позитива: смотрите видео онлайн

Что известно о слухах относительно алкозависимости Lida Lee