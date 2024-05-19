Исполнительница неожиданно исчезла из информационного пространства. Однако, недавно она опубликовала пост, где поделилась своими мыслями относительно слухов вокруг ее алкозависимости.
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Lida Lee появилась на публике
Звездный обозреватель Богдан Беспалов сообщил, что 18 мая артистка появилась на концерте певца Позитива, который проходил в Одессе. Появление Lida Lee на сцене вместе с исполнителем изрядно удивило публику. Певцы исполнили в дуэте песню "Дым".
По словам гостей, которые находились на концерте, артистка сильно волновалась и во время выступления была в солнцезащитных очках.
Lida Lee волновалась, путала слова песни. Почему-то была в очках и старалась не смотреть в зал. Сложилось впечатление, что она сама себя стесняется. Несмотря на это, зрители достаточно тепло встретили и поддержали певицу,
– рассказали зрители концерта Беспалову.
Более того, теперь пользователи смущены таким поведением певицы. Они отмечают, что прошлая уверенность на сцене исполнительницы – исчезла.
Выступление Lida Lee на концерте Позитива: смотрите видео онлайн
Что известно о слухах относительно алкозависимости Lida Lee
- В апреле этого года звездный обозреватель Богдан Беспалов обнародовал информацию о том, что Lida Lee находится в реабилитационном центре по борьбе с алкогольной зависимостью. Он получил видео из близкого круга певицы.
- Впоследствии Lida Lee отреагировала на слухи и призналась, что такие новости – это "удар в спину". Впрочем, она отметила, что позже расскажет о своем состоянии, но не сейчас.
- К тому же через несколько дней по сети распространили видео с выступлением певицы в одном из кабаре. Стало понятно, что исполнительница выходит на сцену, несмотря на так называемую "зависимость".