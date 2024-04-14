Ліда з'явилася на сцені одного з найстаріших клубів Києва. Що цікаво, її виступи заплановані до кінця квітня та на травень.

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Що відомо про новий виступ Lida Lee

Концерт відбувся 12 квітня. Співачка виступила в кабаре "Рояль 21+".

Що цьому передувало

Тривалий час Lida Lee не виходила на зв'язок з шанувальниками, та вже днями український блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що співачка нібито страждає від алкозалежності. Він зазначив, що йому відправили ексклюзивні кадри виконавиці з реабілітаційного центру.

Це відео надіслали з близького оточення співачки. Як я зрозумів, у них є чат для друзів, де вони спілкуються між собою. І там Ліда розповідала про те, як проходить зараз її лікування,

– поділився блогер.