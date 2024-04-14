Ліда з'явилася на сцені одного з найстаріших клубів Києва. Що цікаво, її виступи заплановані до кінця квітня та на травень.
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Що відомо про новий виступ Lida Lee
Концерт відбувся 12 квітня. Співачка виступила в кабаре "Рояль 21+".
Що цьому передувало
- Тривалий час Lida Lee не виходила на зв'язок з шанувальниками, та вже днями український блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що співачка нібито страждає від алкозалежності. Він зазначив, що йому відправили ексклюзивні кадри виконавиці з реабілітаційного центру.
Це відео надіслали з близького оточення співачки. Як я зрозумів, у них є чат для друзів, де вони спілкуються між собою. І там Ліда розповідала про те, як проходить зараз її лікування,
– поділився блогер.
- Беспалов підкреслив, що, ймовірно, артистка мала великі проблеми й він не був впевнений, чи зможе вона повернутись на сцену знову. Втім, як бачимо, знаменитість продовжує свої виступи.
- Після розповсюдження інформації про алкогольну залежність Ліда звернулася до фанів. Вона написала, що в найвразливіший момент в житті отримала ніж в спину від найближчих друзів. Водночас тоді виконавиця запевнила, що не прощається. Це, за її словами, лише "останній епізод "прірви"". Вона додала, що, можливо, згодом детально про все розповість, але зараз вона до цього не готова. Після цього зірка видалила всі пости у своєму інстаграмі та більше ніяк не коментувала ситуацію.