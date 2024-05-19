Інфлюенсеру навіть довелося викликати поліцію та швидку. Водночас зараз він вдома, де відновлюється.
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Чому на Ніколаса Карму напали в центрі Львова
Річ у тім, що блогер знімав відео на Площі Ринок, коли невідомі молодики почали вигукувати нецензурну лайку на його адресу. Після цього Ніколас підійшов до хлопців і намагався роз'яснити ситуацію.
Мені не подобаються твої тіктоки, і я вважаю, що ти чучуть гейської натури. Мені не подобаються пі*ари,
– сказав один із хуліганів.
Згодом він бризнув у блогера перцевим балончиком. В результаті викликали поліцію та швидку, і Карма відправився до лікарні.
На Ніколаса Карму напали у Львові / Скриншот з інстаграм-сторіс
На Ніколаса Карму напали у Львові / Скриншот з інстаграм-сторіс
На жаль, без бидла не буває, але я не засмучуюсь, адже адекватних та свідомих людей набагато більше. А також я пишаюсь нашою поліцією, яка спрацювала дуже оперативно та ідентифікувала хуліганів за годину,
– наголосив інфлюенсер.
Що відомо про Ніколаса Карму
- Майбутня зірка тіктоку народився 19 грудня 1994 року у Львівській області та згодом здобув освіту хореографа.
- Він раніше працював кур'єром, а потім почав займатися блогерством.
- Інфлюенсер став популярним завдяки роликам "Скільки коштує ваш look?". Ці відео Ніколас знімає на вулицях Львова та інших українських міст. Серед відомих зірок, у яких він брав інтерв'ю, – Тіна Кароль, Джамала, Наталія Могилевська та багато інших.
- Наразі на тікток-акаунт Карми підписані понад 530 користувачів, а за його інстаграм-сторінкою стежить близько 350 тисяч людей.
- Микола також є музикантом і заснував гурт із Danny Lama. Автором слів і музики є сам Ніколас. Відомі пісні гурту: "Вона", "Клянусь", "Чуєш мам" тощо.
- Перший трек колектив випустив 28 квітня 2020 року, а дебютний сольний концерт відбувся у Львові на 29-річчя соліста.