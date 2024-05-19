Інфлюенсеру навіть довелося викликати поліцію та швидку. Водночас зараз він вдома, де відновлюється.

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Чому на Ніколаса Карму напали в центрі Львова

Річ у тім, що блогер знімав відео на Площі Ринок, коли невідомі молодики почали вигукувати нецензурну лайку на його адресу. Після цього Ніколас підійшов до хлопців і намагався роз'яснити ситуацію.

Мені не подобаються твої тіктоки, і я вважаю, що ти чучуть гейської натури. Мені не подобаються пі*ари,

– сказав один із хуліганів.

Згодом він бризнув у блогера перцевим балончиком. В результаті викликали поліцію та швидку, і Карма відправився до лікарні.



На Ніколаса Карму напали у Львові / Скриншот з інстаграм-сторіс



На Ніколаса Карму напали у Львові / Скриншот з інстаграм-сторіс

На жаль, без бидла не буває, але я не засмучуюсь, адже адекватних та свідомих людей набагато більше. А також я пишаюсь нашою поліцією, яка спрацювала дуже оперативно та ідентифікувала хуліганів за годину,

– наголосив інфлюенсер.

Що відомо про Ніколаса Карму