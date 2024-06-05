Відповідь чітка: Леді Гага висловилася про чутки щодо її вагітності

Шанувальники Леді Гаги розповсюдили чутки про те, що вона вагітна. Однак, співачка вже прокоментувала припущення фанатів.

На ці думки їх наштовхнули кадри артистки з округлим животом, як у вагітних жінок. З того моменту прихильники чекали на відповідь виконавиці.

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Леді Гага опублікувала відео, на якому зізналася, чи чекає на дитину. Зірка зазначила, що не є вагітною.

Водночас вона пожартувала, що тепер має тренуватися в спортзалі.

"Не вагітна",

– чітко відповіла артистка.

Цікаво, що припущення фанатів про вагітність зірки виникли після того, як Леді Гага з'явилася на весіллі своєї сестри Наталі Джерманотти. Співачка одягнула обтислу чорну сукню, яка привернула увагу публіки до її помітно заокругленого живота.

Тоді більшість шанувальників були впевнені, що артистка вагітна від свого хлопця бізнесмена Майкла Поланскі.

Кадри, які наштовхнули фанів на думку, що Леді Гага вагітна: дивіться відео онлайн

Хто з зірок чекає на дитину