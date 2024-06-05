Через кілька днів після пологів виконавиця показала кадри з виписки з лікарні. Джамала не змогла стримати сліз і розчулилася від емоційного моменту.

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У своїх соцмережах переможниця Євробачення-2016 опублікувала фото з новонародженим сином Алімом. Співачка пішла разом з дитиною до кав'ярні.

Джамала була вбрана у блакитну футболку і кепку. Водночас Алім лежав у візочку, на якому артистка розклала білу накидку.

"Я практично на Балі", – написала виконавиця.



Джамала на прогулянці з сином Алімом / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про сім'ю Джамали