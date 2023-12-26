На цей момент подружжя чекало багато років. Наталія довго не могла завагітніти, багато часу приділяла жіночому здоров'ю й ось тепер, нарешті, вона при надії.

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Радісною звісткою закохані поділилися, опублікувавши чуттєвий ролик в українському стилі, знятий під дитячу колискову. Євген та Наталія постали перед камерою, ніжно обіймавшись та насипавши зерно у землю, після чого об'єднали долоні та наповнили глечик з водою, з якої поливають посіяне.

Також шанувальники побачили ніжний поцілунок подружжя та плач маляти. Так шанувальники дізналися, що зовсім скоро у сім'ї Кота й Татарінцевої буде поповнення.

Сьогодні, в день Різдва, ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої родини! Ми чекаємо на тебе, наше диво,

– з ніжністю написали під відео зіркові батьки.

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Минулого року Наталія Татарінцева зізналася, що завагітніти їй заважає спортивне минуле. З 4 років вона займається гімнастикою й за понад 27 років досягла неймовірних успіхів у спорті.

Дівчина перебувала у постійному стресі через змагання, виступи, тож це негативно позначилося на її здоров'ю. Заради материнства Наталія повністю переглянула свій графік та багато часу приділяла саме жіночому здоров'ю. Євген ж у всьому підтримував кохану й казав, що готовий виховати навіть нерідну дитину. Це заспокоювало Татарінцеву, подружжя не розчаровувалося й вже за кілька місяців їхня головна мрія стане реальністю.