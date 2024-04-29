Я сам спілкувався з нею, – блогер Нагорняк сказав, хто ховається за образом Klavdia Petrivna

Питання справжньої особистості загадкової співачки Klavdia Petrivna хвилює користувачів мережі. Однак, блогер Максим Нагорняк, відомий своїми оглядами на українську музику, запевнив, що знає ім'я виконавиці.

До того ж він зізнався, що захоплюється успіхом інкогніто-співачки, яка нещодавно запрем'єрила пісню з Артемом Пивоваровим. Блогер здивований, що артистка за лічені дні продала 70% квитків на свій дебютний концерт.

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Хто ж ховається за образом Klavdia Petrivna

Макс поділився, що справжнє ім'я Klavdia Petrivna вже всім давно відоме. На його думку, це Соломія Опришко з Львівщини.

Він згадав листування з дівчиною ще до оприлюднення її треків в мережу. За словами Макса, вона ще не встигла підписати контракт з лейблом NEBO Music, а вже перед усіма користувачами викрила свою особистість.

Ми закриємо це питання. Це дівчина, про яку всі говорять. Це Соломія Опришко. І я даю вам своє слово, вона – Klavdia Petrivna. Все, кінець. Я сам спілкувався з нею в соцмережах, і вона, ще не підписавши свій контракт з лейблом, вже попалилася перед багатьма,

– запевнив Нагорняк.

Водночас інфлюенсер захоплений бажанням інших людей дізнатися справжнє ім'я артистки. До того ж йому цікаво, як Klavdia Petrivna проводитиме концерт у Палаці Спорту в Києві, не викриваючи себе. Він зазначив, що співачка вже продала 70% квитків на свій дебютний сольний виступ, що є неймовірним результатом.

Макс Нагорняк про особистість Klavdia Petrivna: дивіться відео онлайн

Що відомо про перший концерт Klavdia Petrivna