Я сам спілкувався з нею, – блогер Нагорняк сказав, хто ховається за образом Klavdia Petrivna
Джерело:Bezodnya Music
Питання справжньої особистості загадкової співачки Klavdia Petrivna хвилює користувачів мережі. Однак, блогер Максим Нагорняк, відомий своїми оглядами на українську музику, запевнив, що знає ім'я виконавиці.
До того ж він зізнався, що захоплюється успіхом інкогніто-співачки, яка нещодавно запрем'єрила пісню з Артемом Пивоваровим. Блогер здивований, що артистка за лічені дні продала 70% квитків на свій дебютний концерт.
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Хто ж ховається за образом Klavdia Petrivna
Макс поділився, що справжнє ім'я Klavdia Petrivna вже всім давно відоме. На його думку, це Соломія Опришко з Львівщини.
Він згадав листування з дівчиною ще до оприлюднення її треків в мережу. За словами Макса, вона ще не встигла підписати контракт з лейблом NEBO Music, а вже перед усіма користувачами викрила свою особистість.
Ми закриємо це питання. Це дівчина, про яку всі говорять. Це Соломія Опришко. І я даю вам своє слово, вона – Klavdia Petrivna. Все, кінець. Я сам спілкувався з нею в соцмережах, і вона, ще не підписавши свій контракт з лейблом, вже попалилася перед багатьма,
– запевнив Нагорняк.
Водночас інфлюенсер захоплений бажанням інших людей дізнатися справжнє ім'я артистки. До того ж йому цікаво, як Klavdia Petrivna проводитиме концерт у Палаці Спорту в Києві, не викриваючи себе. Він зазначив, що співачка вже продала 70% квитків на свій дебютний сольний виступ, що є неймовірним результатом.
Макс Нагорняк про особистість Klavdia Petrivna: дивіться відео онлайн
Що відомо про перший концерт Klavdia Petrivna
- 30 серпня цього року інкогніто-артистка дасть дебютний сольний концерт у Палаці Спорту в Києві.
- Продаж квитків стартував 24 квітня. Перші 1000 квитків розкупили за 22 хвилини.
- Вартість стартує від 499 гривень. Найдорожчими квитками є найближчі місця до сцени, вони коштують 7499 гривень.
- У першій фан-зоні ціна складає 1099 гривень, а в другій – 699 гривень.
- Цей захід матиме благодійний характер, частина коштів буде спрямована на потреби ЗСУ.