К тому же он признался, что восхищается успехом инкогнито-певицы, которая недавно запремьерила песню с Артемом Пивоваровым. Блогер удивлен, что артистка за считанные дни продала 70% билетов на свой дебютный концерт.

Не пропустите Даже Укрпочта присоединилась к тренду: тикток заполонили видео о загадочной Klavdia Petrivna

Кто же скрывается за образом Klavdia Petrivna

Макс поделился, что настоящее имя Klavdia Petrivna уже всем давно известно. По его мнению, это Соломия Опрышко из Львовской области.

Он вспомнил переписку с девушкой еще до обнародования ее треков в сеть. По словам Макса, она еще не успела подписать контракт с лейблом NEBO Music, а уже перед всеми пользователями разоблачила свою личность.

Мы закроем этот вопрос. Это девушка, о которой все говорят. Это Соломия Опрышко. И я даю вам свое слово, она – Klavdia Petrivna. Все, конец. Я сам общался с ней в соцсетях, и она, еще не подписав свой контракт с лейблом, уже спалилась перед многими,

– заверил Нагорняк.

В то же время инфлюенсер восхищен желанием других людей узнать настоящее имя артистки. К тому же ему интересно, как Klavdia Petrivna будет проводить концерт во Дворце Спорта в Киеве, не разоблачая себя. Он отметил, что певица уже продала 70% билетов на свое дебютное сольное выступление, что является невероятным результатом.

Макс Нагорняк о личности Klavdia Petrivna: смотрите видео онлайн

Что известно о первом концерте Klavdia Petrivna