Навіть Укрпошта долучилась до тренду: тікток заполонили відео про загадкову Klavdia Petrivna

Нещодавно у Палаці спорту відбувся дебют інкогніто-виконавиці, відомої під псевдонімом Klavdia Petrivna. Це був перший виступ співачки, але вона не розкрила своє обличчя перед глядачами. Як наслідок, тікток заповнили відео про цю загадкову артистку.

Деякі користувачі створили відеопародії на виконавицю, а інші намагаються розгадати таємницю особистості Klavdia Petrivna. Навіть домашні улюбленці блогерів приєдналися до цього тренду.

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Які відео про Klavdia Petrivna вірусяться в тіктоці

Більшість роликів про те, що інконіто-виконавиця після свого перформансу у Києві заполонила їхні рекомендації. Блогери, своєю чергою, вирішили не відставати. Так, люди за допомогою різних підручних засобів намагаються повторити образ зірки – сукню-накидку насиченого червоного кольору, чорний конусоподібний капелюх, який додавав їй загадковості, відкидаючи тінь на обличчя, та навіть довгі нігті.

Укрпошта також долучилась до тренду.

Інші користувачі вирішили залучити своїх домашніх улюбленців. Вони виставляють ролики, де одягають тварин так, як Klavdia Petrivna і жартома "розкривають таємницю" співачки.

Що цікаво, всі ці відео набирають чимало переглядів та лайків. Так, на першому ролику з собакою вже понад 25 тисяч вподобайок.

Хто насправді може ховатися під маскою загадкової артистки