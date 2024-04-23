Інкогніто-виконавиця Klavdia Petrivna спершу підкорювала чарти стримінгових платформ, а тепер готова до виступів на великій сцені. Попри це, артистка не готова розкривати інтригу та показувати своє обличчя.

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Виступ на концерті Артема Пивоварова

19 квітня співак Артем Пивоваров виступив з масштабним сольним концертом у Києві. Це один з трьох запланованих заходів у "Палаці спорту". Саме на цьому концерті вперше на публіку вийшла Klavdia Petrivna. Співаки таким чином анонсували свою дуетну пісню "Барабан", прем'єра якого відбудеться 25 квітня.

Klavdia Petrivna на концерті Артема Пивоварова: відео

Klavdia Petrivna не стала показувати обличчя. Вона з'явилась на сцені немов з-під землі. Артистка позувала у сукні-накидці насиченого червоного кольору. Її образ доповнював чорний капелюх конусоподібної форми, що кидав тінь на її лице.

Klavdia Petrivna на концерті Артема Пивоварова: відео

Klavdia Petrivna готується до сольного концерту

Вочевидь, поява на концерті колеги стала своєрідною репетицією для артистки перед першим сольним виступом для своїх шанувальників. 30 серпня цього року Klavdia Petrivna планує виступити у "Палаці спорту". Продажі на квитки стартуватимуть вже завтра, 24 квітня о 14:00.

В анонсі до виступу мовиться про те, що співачка нарешті "готова розкрити всі карти".



Анонс концерту / Скриншот з сайту concert.ua

Днями ймовірна Klavdia Petrivna вийшла у світ

22 квітня Соломію Опришко, яка найбільш імовірно є тією самою Klavdia Petrivna, побачили біля чорного входу до "Палацу спорту". Там вона з'явилась у компанії продюсерки лейблу Nebo Music Катериною Шевченко та співаком OSTY.

Хто може ховатись під маскою інкогніто-артистки

За час існування проєкту Klavdia Petrivna у мережі було безліч здогадок з приводу того, хто ховається під загадковим капелюхом. Фани називали такі імена як Тіна Кароль, KOLA, Маша Кондратенко, Lely45.

Найбільш популярною версією є така: справжня Klavdia Petrivna – це юна співачка Соломія Опришко з Львівської області. В її соцмережах до популярності були ролики з артистом OSTY, з'являлися демозаписи майбутніх пісень. У дівчини довге біляве волосся.

Але навіть зараз не зрозуміло, чи відкриється колись нам Клавдія по-справжньому. Адже за інсайдерською інформацією видання "Музвар", візуалізувати образ артистки на першому сольнику буде не Соломія Опришко, а інша співачка. Здогадки снують навіть на найменших деталях: нігтях, тембрі голосу, кольору волосся тощо. Вочевидь, цікавість до свого образу Klavdia Petrivna підігріватиме ще довго.