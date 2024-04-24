Некоторые пользователи создали видеопародии на исполнительницу, а другие пытаются разгадать тайну личности Klavdia Petrivna. Даже домашние любимцы блогеров присоединились к этому тренду.

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Какие видео о Klavdia Petrivna вирусные в тиктоке

Большинство роликов о том, что инконито-исполнительница после своего перформанса в Киеве заполонила их рекомендации. Блогеры, в свою очередь, решили не отставать. Так, люди с помощью различных подручных средств пытаются повторить образ звезды – платье-накидку насыщенного красного цвета, черную конусообразную шляпу, которая добавляла ей загадочности, отбрасывая тень на лицо, и даже длинные ногти.

Укрпочта тоже присоединилась к тренду.

Другие пользователи решили привлечь своих домашних любимцев. Они выставляют ролики, где одевают животных так, как Klavdia Petrivna и в шутку "раскрывают тайну" певицы.

Что интересно, все эти видео набирают немало просмотров и лайков. Так, на первом ролике с собакой уже более 25 тысяч лайков.

Кто на самом деле может скрываться под маской загадочной артистки