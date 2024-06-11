Із натяком на рідний край: таємнича Klavdia Petrivna заінтригувала новим образом

Найзагадковіша співачка України Klavdia Petrivna оновила афіші своїх дебютних концертних, які відбудуться в останні дні літа в Києві. Артистка продемонструвала новий таємничий образ, яким, ймовірно, натякнула на своє походження.

Вона все ще не зняла капелюха та не показала обличчя, але розкрила нові цікаві деталі про себе, чим ще більше заінтригувала шанувальників.

Не пропустіть Новий "Холостяк" Терен вразив мережу хіп-хоп танцями, які поставив Монатік: неймовірне відео

На одній з візуалізацій Klavdia Petrivna постала в національному вбранні – вишиванці та кептарі, й головному уборі, що оздоблений квітами. Також на виконавиці була довга коса, а шию прикрашало намисто.



Новий образ Klavdia Petrivna / Фото з інстаграму МУЗВАР

На іншій новій світлині артистки можна розгледіти форму її обличчя. На голові також великий капелюх, оздоблений маками, чорнобривцями та барвінком. Волосся легко спадає біля вух, а акцент в цьому образі – довгі сережки у формі пір'я павича.

Новий образ Klavdia Petrivna / Фото з інстаграму МУЗВАР

Хто може ховатися за образом Klavdia Petrivna