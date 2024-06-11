Она все еще не сняла шляпу и не показала лицо, но раскрыла новые интересные детали о себе, чем еще больше заинтриговала поклонников.

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На одной из визуализаций Klavdia Petrivna предстала в национальном наряде – вышиванке и кептаре, и головном уборе, украшенном цветами. Также на исполнительнице была длинная коса, а шею украшало ожерелье.



Новый образ Klavdia Petrivna / Фото из инстаграма МУЗВАР

На другой новой фотографии артистки можно разглядеть форму ее лица. На голове также большая шляпа, украшенная маками, бархатцами и барвинком. Волосы легко спадают возле ушей, а акцент в этом образе – длинные серьги в форме перьев павлина.

Новый образ Klavdia Petrivna / Фото из инстаграма МУЗВАР