У матеріалі Show 24 дізнавайтеся усе, що зараз відомо про загадкову Klavdia Petrivna. Починаючи від її шляху до популярності, до справжнього імені.

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Як починався шлях Klavdia Petrivna

Почнемо з псевдоніма співачки – Klavdia Petrivna. Ім'я Клавдії Петрівни є у романі письменника Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля". Вочевидь, це один з улюблених творів співачки.

Уривки пісень Klavdia Petrivna спершу стали з'являтися у тіктоці, а вже 3 серпня артистка опублікувала їх у своєму телеграм-каналі. Тоді кількість її шанувальників різко зросла до 10 тисяч. Згодом дівчина анонсувала вихід мініальбому, але за два дні до його прем'єри хтось незаконно виклав її пісні на стримінгових платформах.



Klavdia Petrivna про крадіжку пісень / Колаж Show 24

Ситуація набула розголосу, так про співачку дізнались ще більше людей. Згодом пісні Klavdia Petrivna таки офіційно вийшли на майданчиках. Вже тоді почались обговорення щодо того, хто така Klavdia Petrivna, скільки їй років, і чи створив її треки штучний інтелект.

Згодом Klavdia Petrivna підписала контракт з лейблом

Серед пісень Klavdia Petrivna є спільний трек з виконавцем OSTY, що співпрацює з лейблом Nebo Music. До нього долучилась і сама співачка. Лейблу допомагає більш масштабна компанія Pomitni.

Клавдія Петрівна – це початок нової епохи української музики. Амбітна, впевнена, яскрава та загадкова артистка, чий голос, маємо надію, запам’ятається на десятиріччя,

– сказала СЕО лейблу Катерина Шевченко для "Лірум".

Що відомо про Klavdia Petrivna

Наразі відомо про те, що Klavdia Petrivna – це юна виконавиця, яке ще навчається у коледжі. Родом вона зі Львівської області, найімовірніше, Дрогобича. Вона невисокого зросту та, ймовірно, з білявим волоссям.

Слухачі висували безліч варіантів, які відомі артисти могли приховати своє обличчя. Її ім'я приписували Тіні Кароль, Маші Кондратенко (яка отримала нагороду від її імені), співачці KOLA, Лілу45, Христині Соловій та багатьом іншим.

Та наразі користувачі й артисти сходяться на думці, що її справжнє ім'я – Соломія Опришко. Це підтвердив музичний блогер Макс Нагорняк, що давно з нею знайомий; блогер Богдан Беспалов, Аліна Гросу.

Справжнє обличчя Klavdia Petrivna: відео

Пісні Klavdia Petrivna

У 2023 році у співачки вийшло два альбоми: "Бережи мене" (у який увійшло 4 пісні) та мініальбом "Зима" теж з чотирма піснями. Окрім того, Klavdia Petrivna випустила кілька синглів. Одним з найпопулярніших треків став "Я щаслива" – його процитувала перша леді Олена Зеленська під час Третього Саміту перших леді та джентльменів.

Klavdia Petrivna – "Я щаслива": слухайте трек онлайн

За словами Катерини Шевченко, головними героїнями пісень Klavdia Petrivna є дівчата та жінки. Тексти розповідають про їхні різні емоції та стани. Деколи поведінка героїні може бути егоїстичною, а деколи вона показує, що є привабливою для чоловіків.

Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала": слухайте онлайн

Klavdia Petrivna виходить на публіку

Перша поява Klavdia Petrivna на публіці відбулася під час великого концерту Артема Пивоварова. Тоді зірки представили їхню спільну пісню "Барабан". Klavdia Petrivna з'являлася на всіх трьох виступах, але невідомо, чи це була одна й та сама виконавиця.

Перший вихід Klavdia Petrivna: відео

Після прем'єри треку анонімна співачка також відвідувала радіо та дала перше інтерв'ю. Але й там вона зберігала таємничий образ.

Дебютний концерт Klavdia Petrivna відбудеться вже цього року, 30 серпня. За кілька днів розкупили майже всі квитки: таким масштабним був ажіотаж. Тож співачка анонсувала і другий виступ – наступного дня, 31 серпня. В анонсі артистка обіцяла "розкрити всі карти", але невідомо, чи готова вона показати своє обличчя.