Олександр втратив обидві ноги під час служби на фронті, а через деякий час запустив проєкт "Відвал ніг". У рамках шоу Олександр вивчив танець з допомогою Монатіка.

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Новий випуск "Відвалу ніг" знімали у Луцьку – рідному місті Дмитра. Зірки мали змогу на кріслах колісних перевірити безбар'єрність доріг і закладів.

Перед оголошенням висновків Олександр отримав можливість навчитися кількох рухів з танцювального репертуару Монатіка. Дмитро показав Терену стиль брейк-данс і хіп-хоп.

Ветеран війни провів невелику репетицію і згодом вразив результатом. Військовий навіть став на руки, за що отримав оплески й схвалення від Монатіка.

Реакція мережі

Користувачі висловили захоплення вмінням Терена. Водночас шанувальники подякували військовому за його шоу.

"Сказати, що це круто – нічого не сказати";

"Сашко, ти надзвичайно мотивуєш людей жити! Дякую тобі за "Відвал ніг", за позицію, за діяльність, за танці. З такими людьми як ти, нашу країну не здолати нікому";

"Сашко, ти молодець! Щодня пишаюсь тобою! Так тримати";

"Крутяк! Люблю дивитися, як ти танцюєш та відвал ніг";

"Виходить круто!";

"Вау, це круто".

До того ж деякі юзери зазначили, що цей випуск "Відвалу ніг" – найкращий з усіх. Ба більше, вони назвали Монатіка найцікавішим героєм проєкту.