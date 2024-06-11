Олександр втратив обидві ноги під час служби на фронті, а через деякий час запустив проєкт "Відвал ніг". У рамках шоу Олександр вивчив танець з допомогою Монатіка.
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Новий випуск "Відвалу ніг" знімали у Луцьку – рідному місті Дмитра. Зірки мали змогу на кріслах колісних перевірити безбар'єрність доріг і закладів.
Перед оголошенням висновків Олександр отримав можливість навчитися кількох рухів з танцювального репертуару Монатіка. Дмитро показав Терену стиль брейк-данс і хіп-хоп.
Ветеран війни провів невелику репетицію і згодом вразив результатом. Військовий навіть став на руки, за що отримав оплески й схвалення від Монатіка.
Реакція мережі
Користувачі висловили захоплення вмінням Терена. Водночас шанувальники подякували військовому за його шоу.
- "Сказати, що це круто – нічого не сказати";
- "Сашко, ти надзвичайно мотивуєш людей жити! Дякую тобі за "Відвал ніг", за позицію, за діяльність, за танці. З такими людьми як ти, нашу країну не здолати нікому";
- "Сашко, ти молодець! Щодня пишаюсь тобою! Так тримати";
- "Крутяк! Люблю дивитися, як ти танцюєш та відвал ніг";
- "Виходить круто!";
- "Вау, це круто".
До того ж деякі юзери зазначили, що цей випуск "Відвалу ніг" – найкращий з усіх. Ба більше, вони назвали Монатіка найцікавішим героєм проєкту.