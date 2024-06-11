Вона все ще не зняла капелюха та не показала обличчя, але розкрила нові цікаві деталі про себе, чим ще більше заінтригувала шанувальників.

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На одній з візуалізацій Klavdia Petrivna постала в національному вбранні – вишиванці та кептарі, й головному уборі, що оздоблений квітами. Також на виконавиці була довга коса, а шию прикрашало намисто.



Новий образ Klavdia Petrivna / Фото з інстаграму МУЗВАР

На іншій новій світлині артистки можна розгледіти форму її лиця. На голові також великий капелюх, оздоблений маками, чорнобривцями та барвінком. Волосся легко спадає біля вух, а акцент в цьому образі – довгі сережки у формі пір'я павича.

Новий образ Klavdia Petrivna / Фото з інстаграму МУЗВАР