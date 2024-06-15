Кейт Міддлтон вперше вийшла на публіку після заяви про боротьбу з раком
Джерело:People
Урочистий парад з нагоди дня народження короля Чарльза III Trooping the Colour відбудеться сьогодні, 15 червня. Королівські особи вже прибувають на свято. Свою обіцянку приїхати дотримала і Кейт Міддлтон.
Принцеса Уельська у вчорашньому зверненні до британців сказала, що з'явиться на Trooping the Colour. Кейт Міддлтон і справді прийшла на урочистість попри лікування від раку.
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Принцеса Уельська з'явилась на публіці вперше за 6 місяців. Її сфотографували ще в автомобілі, коли вона вирушила на церемонію з чоловіком, принцом Вільямом, та їхніми дітьми.
Кейт Міддлтон сиділа біля вікна, поруч був старший син – принц Джордж. 6-річний принц Луї та 9-річна принцеса Шарлотта сиділи навпроти.
Принцеса Уельська постала у вишуканому мінімалістичному образі. Вона одягнула білу сукню-олівець з чорною окантовкою та бантом на шиї від дизайнера Дженні Пекхема. Аутфіт доповнював капелюшок у тон, перлинні сережки, чорний клатч і лаконічні туфлі-човники.
Стан здоров'я Кейт Міддлтон
- Принцеса Уельська наприкінці березня оголосила, що в неї діагностували рак. У січні вона перенесла операцію на черевній порожнині. Все минуло успішно, однак аналізи після неї засвідчили наявність онкологічного захворювання.
- Кейт Міддлтон на певний час залишила виконання королівських обов'язків. Букінгемський палац стверджував, що Кетрін не буде на військовому параді Trooping the Color. Вона мала виконувати роль інспектора, але цю роль передали генерал-лейтенанту.
- Після численних спекуляцій у пресі, 14 червня Кейт Міддлтон опублікувала звернення та своє нове фото. Вона розповіла, що її шлях лікування ще триватиме, однак прогрес вже відчутний.