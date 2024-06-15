Принцесса Уэльская в вчерашнем обращении к британцам сказала, что появится на Trooping the Colour. Кейт Миддлтон действительно пришла на торжество, несмотря на лечение от рака.
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Принцесса Уэльская появилась на публике впервые за 6 месяцев. Ее сфотографировали еще в автомобиле, когда она отправилась на церемонию с мужем, принцем Уильямом, и их детьми.
Кейт Миддлтон сидела у окна, рядом был старший сын – принц Джордж. 6-летний принц Луи и 9-летняя принцесса Шарлотта сидели напротив.
Принцесса Уэльская предстала в изысканном минималистическом образе. Она надела белое платье-карандаш с черной окантовкой и бантом на шее от дизайнера Дженни Пекхэма. Аутфит дополняла шляпка в тон, жемчужные серьги, черный клатч и лаконичные туфли-лодочки.
Состояние здоровья Кейт Миддлтон
- Принцесса Уэльская в конце марта объявила, что что у нее диагностировали рак. В январе она перенесла операцию на брюшной полости. Все прошло успешно, однако анализы после нее показали наличие онкологического заболевания.
- Кейт Миддлтон на время оставила выполнение королевских обязанностей. Букингемский дворец утверждал, что Кэтрин не будет на военном параде Trooping the Color. Она должна была выполнять роль инспектора, но эту роль передали генерал-лейтенанту.
- После многочисленных спекуляций в прессе, 14 июня Кейт Миддлтон опубликовала обращение и свое новое фото. Она рассказала, что ее путь лечения еще будет продолжаться, однако прогресс уже ощутим.