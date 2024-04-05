Зникнення каблучки, дивний фон та інше: у мережі сумніваються в правдивості відеозвернення Кейт

Спекуляції щодо стану здоров'я Кейт Міддлтон не припинилися навіть після того, як вона поширила відеозвернення, де повідомила про онкозахворювання. Якраз сам ролик і викликав підозри у користувачів.

Люди припускають, що відео було зроблено за допомогою AI. Підкреслимо, що британський уряд вважає, що до поширення різних чуток про принцесу може бути причетна Росія, Китай та Іран.

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Чому в мережі говорять, що відео Кейт Міддлтон є фейковим

Підозра виникла через зникнення обручки принцеси Уельської на записі. На кадрах видно, як її перстень зникає з пальця, а потім з'являється знову. Водночас це може бути всього-на-всього гра світла й розташування рук.

Користувачі також відзначили, що фон відео виглядає несправжнім, бо квіти та листя не рухаються.

До того ж цікавим є той факт, що Її Високість вже з'являлася у подібному вбранні на цьому ж місці у 2016 році. Однак на нещодавньому відео Кетрін постала в іншому светрі та з помітно довшим волоссям.

Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон