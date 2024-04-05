Зникнення каблучки, дивний фон та інше: у мережі сумніваються в правдивості відеозвернення Кейт

5 квітня 2024, 07:39
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Спекуляції щодо стану здоров'я Кейт Міддлтон не припинилися навіть після того, як вона поширила відеозвернення, де повідомила про онкозахворювання. Якраз сам ролик і викликав підозри у користувачів.

Люди припускають, що відео було зроблено за допомогою AI. Підкреслимо, що британський уряд вважає, що до поширення різних чуток про принцесу може бути причетна Росія, Китай та Іран.

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Чому в мережі говорять, що відео Кейт Міддлтон є фейковим

Підозра виникла через зникнення обручки принцеси Уельської на записі. На кадрах видно, як її перстень зникає з пальця, а потім з'являється знову. Водночас це може бути всього-на-всього гра світла й розташування рук.

Користувачі також відзначили, що фон відео виглядає несправжнім, бо квіти та листя не рухаються.

@ma3imilian Checking for edits, AI or green screen be like hope she’s ok ? #katemiddleton #katemiddletonfans #whereiskate #thecrown ♬ original sound - ma3imilian

До того ж цікавим є той факт, що Її Високість вже з'являлася у подібному вбранні на цьому ж місці у 2016 році. Однак на нещодавньому відео Кетрін постала в іншому светрі та з помітно довшим волоссям.

@noblesblogger After the Princess of Wales appeared in a video filmed by the BBC announcing her cancer diagnosis, many rumors and conspiracy theories emerged claiming that the video was made using artificial intelligence and that the person in the video isn't the real Kate! Another theory claims that the video was taken from an old video of Kate speaking in 2016 and was edited and manipulated using AI! However, all of this talk is false, as all technology experts have confirmed that the video isn't made by using AI and it's real and the person in the video is Kate Middleton. BBC Studios said there had been no editing of the video and what viewers saw was what was shot by the team, who were also responsible for covering the King's Coronation and Queen Elizabeth's funeral. BBC Studios had no editorial input into the message that was conveyed and were non involved in the distribution of the video and made no edits to the recording. By ©️ Noblesblogger. - [ #katemiddleton #katemiddletonstyle #katemiddletonfashion #katemiddletondress #katemiddletonlook #katemiddletonofcambridge #katemiddletonedit #katemiddletonbeauty #princesscharlotteofwales #princesscatherine #princesscharlotte #princesskate #princesscharlotteelizabethdiana #princesscharlotteofcambridge #theroyalfamily #katemiddletonoutfit #katemiddletoninspired #katemiddletonnews #princessofwales #princessofwales #princessofwalesstyle #dianaspenceredit #princessdiana #princewilliam #kingcharles #dianafrancesspencer #britishroyalfamily #queenelizabeth #princeandprincessofwales ♬ original sound - NB | Nobles Blogger

Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон 

  • У січні цього року Її Високість перенесла операцію на черевній порожнині, за якою наступив тривалий процес реабілітації, в результаті чого вона не з'являлася на публіці протягом двох місяців.
  • Спекуляції навколо відсутності Кейт призвели до появи в мережі різних теорій змови. Щоб відповісти на чутки, принцеса Уельська випустила відеозвернення, в якому розповіла про стан свого здоров'я і повідомила про рак.
  • Водночас вона залишається оптимістичною щодо одужання, оскільки проходить профілактичну хімієтерапію.
  • Очікується, що Кетрін повернеться до виконання своїх обов'язків після покращення стану.
Автор: Софія Хомишин