Крім того, Британія не виключає зв'язок Китаю та Ірану. Урядовці припускають, що чутки поширюються для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Не пропустіть Стало відомо, чому Кейт Міддлтон майже два місяці приховувала свій діагноз від публіки

Кого Британія підозрює у поширенні чуток про Кейт

В уряді зростає занепокоєння тим, що за розповсюдженням конспірологічних теорій щодо життя Її Високості можуть стояти ворожі державні суб'єкти. Зокрема, Росія, Китай та Іран.

Одним із методів дії ворожих держав є дестабілізація ситуації – чи то підрив легітимності наших виборів, чи то інших інституцій,

– підкреслило джерело видання The Telegraph.

Які чутки поширюють про Кейт Міддлтон

До того, як принцеса Уельська заявила, що в неї діагностували рак, в мережі публікували різні теорії змови через її відсутність на публіці.

Зокрема, конспірологи припускали, що в шлюбі Кейт Міддлтон і принца Вільяма виникли серйозні проблеми через його зраду. Чутки зосереджувалися довкола ймовірного роману майбутнього спадкоємця престолу з Роуз Хенбері. Однак важливо зазначити, що немає конкретних доказів, які б підтверджували ці стосунки. Крім того, відомо, що Роуз вже давно вийшла заміж за маркіза Чамлі – Девіда Чолмонделі.

До того ж раніше подейкували про ускладнення після операції Кетрін. Однак тоді офіційні представники королівської сім'ї відкинули такі припущення.