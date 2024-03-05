Уперше за два місяці: Кейт Міддлтон показалася на публіці

Кейт Міддлтон перенесла важливу операцію на черевній порожнині. Як наслідок, вона відклала свої громадянські обов'язки до Великодня і тривалий час не з'являлася на публіці. Втім, днями папараці помітили принцесу Уельську біля Віндзорського замку.

Її Високість сфотографували у момент, коли вона їхала в машині зі своєю матір'ю Керол. Лише нещодавно Кенсінгтонський палац зробив оптимістичну заяву про стан здоров'я Кетрін. Тоді стало відомо, що принцеса Уельська добре себе почуває.

Не пропустіть Королева Камілла тимчасово відходить від королівських обов'язків, – ЗМІ

Кейт Міддлтон вперше за довгий час побачили на публіці

Папараці підловили Її Високість біля Віндзорського замку. Кетрін сиділа в машині своєї мами й була одягнена в чорні захисні окуляри та пальто.

Королівські експерти, зазначили, що цей вихід принцеси Уельської на прогулянку свідчить про хороше відновлення після операції.

Проблеми зі здоров'ям у Кейт Міддлтон

У січні Її Високість успішно перенесла операцію на черевній порожнині. Процедура була плановою і не пов'язана з онкологією.

Після хірургічного втручання Кейт залишалась деякий час в лікарні, після чого повернулася додому. У клініці її провідував принц Вільям та Чарльз ІІІ, якого також госпіталізували у цей період.

Відомо, що зараз фізіотерапевти допомагають принцесі Уельській з реабілітацією.

"Після операції на черевній порожнині потрібно багато терпіння, і спочатку це трохи лякає", – зазначили джерела, близькі до королівської сім'ї.