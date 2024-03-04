Річ у тім, що через хворобу Чарльза III Її Величність мала дуже насичений графік. Окрім того, що вона доглядала за чоловіком, королева також брала активну участь у публічних заходах. Тепер вона вирішила деякий час відпочити.

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Королева Камілла взяла перерву у виконанні королівських обов'язків

Джерела в палаці уточнили, що це не пов'язано зі здоров'ям Чарльза III. Виявляється, що в цю пору року Її Величність постійно виділяти тиждень для себе.

Водночас відомо, що 11 березня дружина Чарльза III візьме участь у щорічній службі з нагоди Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Крім того, очікується, що у цей день відбудеться трансляція відеозвернення короля Великої Британії.

Що означає тижнева відпустка королеви Камілли