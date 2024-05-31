Букінгемський палац повідомив, чи з'явиться Кейт Міддлтон на параді-дні народженні Чарльза ІІІ
Джерело:NBC News
У третю суботу червня відзначається офіційний день народження британського монарха Чарльза ІІІ. Втім, роль інспектора цьогоріч виконуватиме не Кейт Міддлтон, а все через її стан здоров'я.
До того ж нещодавно стало відомо, що принцеса Уельська не повернеться до своїх обов'язків до кінця цього року. Лікарі порадили ЇЇ Високості максимально уникати стресу.
Не пропустіть Без Кейт Міддлтон: принц Вільям влаштував прийом у саду Букінгемського палацу
Букінгемський палац заявив, що Кейт Міддлтон не з'явиться на військовому параді Trooping the Color. Цей захід водночас є офіційним днем народження короля Чарльза ІІІ, хоч свято він фактично відзначає 14 листопада.
Інспектором на параді традиційно мала стати Кейт, однак через її боротьбу з раком довелося замінити принцесу на іншого представника. Так, цю роль тимчасово обійме генерал-лейтенант Джеймс Бакнелл.
До того ж палац зазначив, що Міддлтон активно займається лікуванням хвороби, тому не зможе бути присутньою як на параді, так і на його репетиції.
Цього року роль інспектора виконуватиме генерал Джеймс Бакнелл від імені Її Королівської Високості принцеси Уельської, поки вона продовжує своє одужання,
– заявив Букінгемський палац.
Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон
- У січні 2024 року стало відомо, що принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині в одній з приватних лондонських клінік.
- Хірургічне втручання провели фахівці з римської клініки, яких спеціально запросили до Великої Британії.
- Після виписки з лікарні Кейт перестала публічно з'являтися, що викликало занепокоєння у прихильників королівської родини.
- Втім, згодом Міддлтон повідомила, що у неї діагностували рак.
- Наразі принцеса Уельська проходить курс хімієтерапії у Лондоні. Інсайдери кажуть, що це має серйозні побічні ефекти, включаючи нудоту, втрату волосся й ваги, втому і підвищений ризик до інфекцій.