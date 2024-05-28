Зокрема, вони розповіли про те, чи повернеться принцеса Уельська до виконання своїх громадянських обов'язків у цьому році. Також пояснили, чому так вважають.
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Що інсайдери сказали про Кейт Міддлтон
Вони підозрюють, що Її Високість найближчим часом не виходитиме на публіку, адже ключове для неї зараз — уникати будь-якого стресу. Зокрема, відомо, що на шкільних канікулах принц Вільям з дітьми та дружиною відправляться до маєтку Сандрінгем.
Багато людей, які займаються плануванням, повинні знати, що роблять керівники, задовго до цього. Мені сказали, що щоденник Кейт за цей рік порожній. Нічого не планується. Вона може не з'являтися на публіці до кінця року,
– зазначили джерела, близькі до королівської родини.
Водночас інсайдери зауважили, що є вірогідність, що незабаром принцеса Уельська запише чергове відеозвернення, де розкриє подробиці про своє самопочуття.
Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон
- У січні 2024 року стало відомо, що принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині в одній з приватних лондонських клінік. Хірургічне втручання провели фахівці з римської клініки, яких спеціально запросили до Великої Британії.
- Кетрін провела 12 днів в лікарні, після чого її виписали.
- Однак протягом тривалого періоду після виписки Її Високість не з'являлася на публічних заходах.
- Це викликало численні чутки та занепокоєння про стан її здоров'я. Одна з них, на жаль, виявилася правдивою – у Міддлтон діагностували рак.
- Зараз принцеса Уельська проходить курс хімієтерапії у Лондоні. Інсайдери кажуть, що це має серйозні побічні ефекти, включаючи нудоту, втрату волосся й ваги, втому і підвищений ризик до інфекцій.
- Королівська сім'я поки утримується від офіційних коментарів щодо діагнозу та деталей лікування дружини принца Вільяма.