З'ясувалося, самопочуття Її Високості не найкраще. Водночас принц Вільям залишається поруч з коханою й дітьми та підтримує кохану.

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Що інсайдери кажуть про самопочуття Кейт Міддлтон

Джерела повідомляють, що хвороба негативно впливає на принцесу Уельську, і їй все важче приховувати це від принца Джорджа та інших дітей. Все через, те, що хімієтерапія має серйозні побічні ефекти, включаючи нудоту, втрату волосся й ваги, втому і підвищений ризик до інфекцій.

Вільям намагається бути опорою для Кейт. Він одночасно піклується про дітей і виконує офіційні обов'язки. Для них обох це складний період. Вільям намагається скоротити кількість поїздок і проводити більше віддалених заходів, адже зараз Кейт і діти – на першому місці,

– наголосили інсайдери.

Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон