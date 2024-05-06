Переживають справжнє пекло, – подруга Кейт Міддлтон і принца Вільяма висловилась про їхній шлюб

Зараз Кейт Міддлтон бореться з раком. На тлі цього, як розповіла подруга та дизайнерка королівської сім'ї, Амайя Аррієта, родина принца Вільяма "переживає справжнє пекло".

Зауважимо, що нещодавно королівське подружжя відзначило 13 річницю шлюбу. Тоді з нагоди свята на офіційній сторінці королівської сім'ї опублікували портрет Кейт Міддлтон і принца Вільяма, що зробили в день їхнього весілля. Щоправда, світлина була чорно-білою. Це дещо налякало громадськість.

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Амайя Аррієта переживає через подружжя принца і принцеси Уельських, адже вони зіткнулися з дуже непростим випробуванням.

Зараз я у розпачі. Думаю, що вони переживають справжнє пекло. Сподіваюся, вони повернуться. Це дуже особисто,

– підкреслила модельєрка.

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