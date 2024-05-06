Переживають справжнє пекло, – подруга Кейт Міддлтон і принца Вільяма висловилась про їхній шлюб
Джерело:The Telegraph
Зараз Кейт Міддлтон бореться з раком. На тлі цього, як розповіла подруга та дизайнерка королівської сім'ї, Амайя Аррієта, родина принца Вільяма "переживає справжнє пекло".
Зауважимо, що нещодавно королівське подружжя відзначило 13 річницю шлюбу. Тоді з нагоди свята на офіційній сторінці королівської сім'ї опублікували портрет Кейт Міддлтон і принца Вільяма, що зробили в день їхнього весілля. Щоправда, світлина була чорно-білою. Це дещо налякало громадськість.
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Що дизайнерка розповіла про королівську сім'ю
Амайя Аррієта переживає через подружжя принца і принцеси Уельських, адже вони зіткнулися з дуже непростим випробуванням.
Зараз я у розпачі. Думаю, що вони переживають справжнє пекло. Сподіваюся, вони повернуться. Це дуже особисто,
– підкреслила модельєрка.
Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон
- 17 січня стало відомо, що принцеса Уельська перенесла планову операцію на черевній порожнині в приватній лікарні в Лондоні.
- Вже через дванадцять днів після госпіталізації Кетрін виписали.
- Водночас лише майже через два місяці громадськість побачила Її Високість, коли папараці помітили Кейт біля Віндзорського замку. Вона тоді сиділа в машині своєї матері.
- Пізніше з'ясувалося, що в дружини принца Вільяма діагностували рак, і зараз вона проходить курс хімієтерапії.