29 квітня 13 років тому у британській королівській родині відбулося гучне весілля – принц Вільям та Кейт Міддлтон одружилися. Сьогодні подружжя святкує річницю шлюбу.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон святкують річницю весілля

На офіційній сторінці королівської сім'ї з нагоди свята опублікували архівне фото. Це портрет новоспеченого подружжя, що зробили 13 років тому у день їхнього весілля.

13 років тому,

– мовиться у короткому коментарі до фото.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Шанувальники вітають королівську пару з важливою датою і захоплюються багаторічною історією їхнього кохання, що для багатьох є взірцевою. Вони бажають подружжю довгих років життя та міцного здоров'я.

Що відомо про шлюб принца Вільяма та Кейт Міддлтон