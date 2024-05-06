Отметим, что недавно королевская чета отметила 13 годовщину брака. Тогда по случаю праздника на официальной странице королевской семьи опубликовали портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма, что сделали в день их свадьбы. Правда, фотография была черно-белой. Это несколько напугало общественность.

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Амайя Арриета переживает из-за супругов принца и принцессы Уэльских, ведь они столкнулись с очень непростым испытанием.

Сейчас я в отчаянии. Думаю, что они переживают настоящий ад. Надеюсь, они вернутся. Это очень лично,

– подчеркнула модельерша.

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