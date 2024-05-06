Отметим, что недавно королевская чета отметила 13 годовщину брака. Тогда по случаю праздника на официальной странице королевской семьи опубликовали портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма, что сделали в день их свадьбы. Правда, фотография была черно-белой. Это несколько напугало общественность.
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Что дизайнер рассказала о королевской семье
Амайя Арриета переживает из-за супругов принца и принцессы Уэльских, ведь они столкнулись с очень непростым испытанием.
Сейчас я в отчаянии. Думаю, что они переживают настоящий ад. Надеюсь, они вернутся. Это очень лично,
– подчеркнула модельерша.
Что известно о состоянии здоровья Кейт Миддлтон
- 17 января стало известно, что принцесса Уэльская перенесла плановую операцию на брюшной полости в частной больнице в Лондоне.
- Уже через двенадцать дней после госпитализации Кэтрин выписали.
- В то же время только почти через два месяца общественность увидела Ее Высочество, когда папарацци заметили Кейт возле Виндзорского замка. Она тогда сидела в машине своей матери.
- Позже выяснилось, что у жены принца Уильяма диагностировали рак, и сейчас она проходит курс химиотерапии.