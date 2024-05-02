Вже традиційно британська родина вітає молодших членів зі святом. Так, минулого місяця королівська сім'я опублікувала рідкісний кадр іменинника принца Луї.

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Як королівська родина привітала Шарлотту

У своїх соцмережах принц і принцеса Уельські публічно привітали доньку Шарлотту з днем народження. Дівчинці виповнилося 9 років. Водночас її батьки опублікували новий кадр донечки.

На ньому принцеса Шарлотта одягнена в синю футболку, червону кофтинку та джинсову спідницю. Вона позує біля квітів і щиро посміхається в камеру.

З 9-річчям, принцесо Шарлотто! Дякуємо за всі добрі повідомлення сьогодні,

– підписали світлину принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Що відомо про принцесу Шарлотту