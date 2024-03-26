Онкохвора Сара Фергюсон публічно підтримала Кейт Міддлтон у її боротьбі з раком

Герцогиня Йоркська, яка бореться з раком шкіри, висловила підтримку принцесі Уельській, котра нещодавно розкрила свій діагноз. Сара Фергюсон зізналася, що захоплюється сміливістю Кейт.

Вона переконана, що відкритість Її Високості про її хворобу підвищить обізнаність громадськості про онкозахворювання. Крім того, герцогиня у своїй заяві зазначила, що родина допомагає Кетрін одужати.

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Як Сара Фергюсон підтримала Кейт Міддлтон

Герцогиня Йоркська опублікувала допис в якому зазначила, що всі її думки та молитви з принцесою Уельською.

Я знаю, що вона буде оточена любов'ю своєї сім'ї й всі моляться за найкращий результат. Як людина, яка останніми місяцями сама боролася з раком, я сповнена захоплення тим, як вона публічно розповіла про свій діагноз, і знаю, що це принесе величезну користь для підвищення обізнаності,

– підкреслила дружина принца Ендрю.

Хто ще підтримав Кейт Міддлтон