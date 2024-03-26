Принцеса Уельська отримує повідомлення з підтримкою та побажаннями про одужання. До неї звертаються навіть наймолодші мешканці Великої Британії – серед них 8-річна Міла Снеддон.

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Дівчинка, яка перемогла рак, звернулась до Кейт

Міла Снеддон поборола рак два роки тому. Вона звернулась до принцеси Уельською зі зворушливим повідомленням.

Вона буде хороброю, тому що я була хороброю, і вона буде боротися з цим, як і я,

– сказала Міла.

Підтримку Кейт Міддлтон висловила й матір дівчинки. Вона зауважила, що рак не шкодує нікого – він може вразити людину будь-якого віку й статусу.

"Заява Кейт з'явилася на дворічну річницю ремісії Міли. Міла звернулася до мене і сказала, що хоче відправити Кейт листівку. Кейт проявила до Міли стільки співчуття, турботи і підтримки як під час, так і після лікування, тому було дуже емоційно бачити, що вона зараз стикається зі своїми власними проблемами зі здоров'ям", – поділилася Лінда Снеддон.

Принцеса Уельська підтримувала маленьку Мілу, коли та лікувалася від раку. Їм навіть організували зустріч у палаці, на яку дівчинка одягнулась, немов принцеса.

Як підтримують Кейт Міддлтон