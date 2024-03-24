Вона наголосила на мужності Її Високості. Крім того, дружина президента України у своєму зверненні згадала про всю королівську родину, яка також активно підтримує Кетрін, та народ Великої Британії.

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Що Олена Зеленська сказала Кейт

Перша леді подякувала принцесі Уельській за допомогу та підтримку України й побажала їй міцного здоров'я.

Я віддаю шану Вашій Королівській Високості за мужність і незламний дух у боротьбі з важкою хворобою. Ваша Королівська Високість, королівська родина й народ Великої Британії стали дуже близькими народу України. Разом з усіма українцями бажаю Вашій Королівській Високості повного й швидкого одужання,
– підкреслила Зеленська.

Олена Зеленська відреагувала на рак у Кейт Міддлтон
Олена Зеленська відреагувала на рак у Кейт Міддлтон / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон

  • У січні Її Високості зробили операцію на черевній порожнині. Після хірургічного втручання розпочався тривалий процес реабілітації через що Кетрін близько двох місяців не з'являлася на публіці.
  • З'ясувалося, що після операційних обстежень у Кейт Міддлтон виявили рак, тож вона зараз проходить профілактичну хімієтерапію.
  • Її Високість наголосила, що наразі пріоритетом для неї є здоров'я та відновлення, проте вона планує повернутися до виконання своїх королівських обов'язків, як тільки відновить сили.