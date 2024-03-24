Вона наголосила на мужності Її Високості. Крім того, дружина президента України у своєму зверненні згадала про всю королівську родину, яка також активно підтримує Кетрін, та народ Великої Британії.
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Що Олена Зеленська сказала Кейт
Перша леді подякувала принцесі Уельській за допомогу та підтримку України й побажала їй міцного здоров'я.
Я віддаю шану Вашій Королівській Високості за мужність і незламний дух у боротьбі з важкою хворобою. Ваша Королівська Високість, королівська родина й народ Великої Британії стали дуже близькими народу України. Разом з усіма українцями бажаю Вашій Королівській Високості повного й швидкого одужання,
– підкреслила Зеленська.
Олена Зеленська відреагувала на рак у Кейт Міддлтон / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон
- У січні Її Високості зробили операцію на черевній порожнині. Після хірургічного втручання розпочався тривалий процес реабілітації через що Кетрін близько двох місяців не з'являлася на публіці.
- За цей час папараці вдалося зняти її двічі поблизу Віндзора: одного разу, коли вона сиділа в машині з матір'ю, а іншого разу, коли йшла до магазину з принцом Вільямом.
- "Зникнення" Міддлтон сильно розбурхало мережу, яка висувала різні конспірологічні теорії. Так, для того, щоб уникнути розповсюдження неправдивих чуток принцеса Уельська записала відеозвернення, в якому заявила про свою хворобу.
- З'ясувалося, що після операційних обстежень у Кейт Міддлтон виявили рак, тож вона зараз проходить профілактичну хімієтерапію.
- Її Високість наголосила, що наразі пріоритетом для неї є здоров'я та відновлення, проте вона планує повернутися до виконання своїх королівських обов'язків, як тільки відновить сили.